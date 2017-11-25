澎湖仁醫侯武忠辭世 地方哀悼不捨

澎湖慢性病防治所長侯武忠，今年2月發現罹患胰臟癌，日前不敵病魔辭世，得年55歲。（中央社資料照片）

2017-11-25 08:32

〔中央社〕曾獲醫界最高榮譽「醫療奉獻獎」的澎湖慢性病防治所長侯武忠，日前不敵病魔辭世，享年55歲。他在臨終前對離島醫療看診念茲在茲，地方各界聞訊同表驚訝與惋惜。

侯武忠在今年2月間健檢時意外發現罹患胰臟癌，雖經住院化療改善，但不幸在20日清晨不敵病魔在高醫病逝。生前臨終時除了對離島醫療看診，念念不忘，並交代要回到最愛的家鄉，家屬也遵照意願運返澎湖，並在12月3日舉行告別式。

澎湖縣政府衛生局長陳淑娟表示，衛生局將成立治喪委員會來協助治喪外，對於侯武忠生前的行醫優良事蹟，將呈請總統蔡英文頒發褒揚令。

陳淑娟表示，擔任白沙衛生所主任的侯武忠，是澎湖離島醫事養成人員的公費生，保送高雄醫學院就讀，並至阮綜合外科訓練，並在救難軍艦服務，學成後返回澎湖故鄉，分別在澎湖醫院、海軍醫院和衛生局擔任科長、白沙衛生所主任和慢性病防治所長等職。

陳淑娟說，侯武忠在20餘年的醫事服務，大都是在望安、七美與白沙等離島服務，期間由於需離島巡迴醫療服務，自己還花錢建造2艘快艇巡迴各離島看診，看診視病猶親，獲得離島居民的稱讚。

侯武忠生前自行買船、自己開船赴所轄離島村里巡迴看診服務，讓他不到40歲的年紀，獲得第12屆「醫療奉獻獎」，除了長年在離島和偏鄉服務外，在澎湖醫院早期人力不足時，在夜間還擔任急診部醫師，並擔任法務部的法醫，協助行政相驗等工作，今年還獲得法務部績優法醫表揚。