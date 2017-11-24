菜鳥女警破刑案、開農機一把罩 長官、父母都說讚

2017-11-24 17:14

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣中埔警分局頂六派出所警員賴美廷，出身新港鄉農業家庭，今年7月初任警職，不眠不休從監視器找尋嫌犯穿著等線索，陸續協助其他員警在16小時內破獲本月10日的超商強盜案，以及1件腳踏車失竊案，休假時回家鄉時，則是駕駛耕耘機等農機協助務農，是父母與長官眼中允文允武的人民保母。

現年27歲的賴美廷自小與兩位哥哥，協助父母在月眉村的3公頃稻田農務，4年前從台南應用科技大學服飾設計管理系畢業後，體念父母年紀大，興起回鄉協助農務的念頭。

她回憶，起初由父親指導開插秧機、即俗稱火犁仔的曳引機，還被鄰居笑稱「女生沒有力氣控制機器」，靠著毅力，連續數天在田間駕駛農機來回，總算掌握技巧。

賴美廷說，父親認為警職工作能服務更多民眾，鼓勵她從警，民國104年如願考取特考班，今年7月12日分發至頂六派出所服務；中埔鄉金蘭村在本月10日凌晨傳出超商搶案，賴美廷靠著設計織品的細心，連飯也沒吃，緊盯電腦螢幕監視器錄下的嫌犯穿著、逃逸方向等關鍵線索，協助專案小組在當日鎖定特定人士，進而破案。

她於19日接獲富收村有輛腳踏車竊案後，同樣靠著監視器緊追線索，20日在水上鄉逮捕豆姓越南籍勞工而破案；中埔警分局長施宇峰前往頒發破案茶，鼓勵有功員警。

頂六派出所所長鐘坤銘說，賴員對刑案「破出興趣來了」，鼓勵她支援或報考分局偵查隊。