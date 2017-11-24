歐盟官員訪新北 稱讚見婦女夜歸治安好

新北市政府秘書長許育寧致贈企鵝造型隨身碟給歐盟執委會副總署長Mr.Zoltán KAZATSAY。（記者何玉華攝）

2017-11-24 17:11

〔記者何玉華／新北報導〕歐盟官員今天在外交部官員陪同下，與新北市進行性別平等及性別暴力防治交流，歐盟官員對新北市利用大數據進行通報及預防分析，表示讚賞；也提到凌晨2、3點，還看到婦女在街上，顯示環境安全。

歐盟執委會就業、社會事務暨融合總署副總署長Mr.Zoltán KAZATSAY、比利時男女平等局副局長Ms.Liesbet STEVENS，和歐洲復興開發銀行Mr.Philip Martin等人，24日參訪新北市；社會局長張錦麗表示，結合警察局、衛生局、教育局、民政局等各局處，透過「三級預防機制」，落實性別暴力防治。家防中心則結合民間團體，訓練「紫絲帶達人」，深入各社區防暴宣講多達670場，進行一級預防。

另外，推動「高風險家庭整合型安全網」，通報量約占全國4成，從100年至105年開案服務計3萬1948案，其中2萬7739案未進入更危險的兒少保護體系，有效防阻率達86.82％。

Mr.Zoltán KAZATSAY表示，他從簡報中，看到新北市利用大數據來分析通報案件的類型，以進行前端預防和後端處遇，覺得非常特別，有些案件一開始是犯罪行為，但深入探討後，會發現若家庭父母雙方都有工作，都有經濟來源，要比單方面有工作時發生家暴等問題來得低，因此經濟是家暴議題中重要的因素。

Ms.Liesbet STEVENS則提問說，高風險被通報者到底是感覺羞恥？還是覺得可以獲得幫助？高風險管理中心主任解佩芳表示，她們訓練社工，在接到通報案件後，會耐心花時間訪視溝通，並關心對方，告知對方可能會發生的危險，但社工可以提供協助；另Ms.Liesbet STEVENS也表示，在台灣凌晨2、3點，婦女還能在街上安全行走，很不錯，顯示環境安全。