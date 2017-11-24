斥違法兼職說 彭文正向洪貞玲求償200萬遭駁回

2017-11-24 16:24

〔記者溫于德／台北報導〕知名政論節目主持人彭文正，日前稱台大新聞所前所長、同時是NCC委員的洪貞玲，涉嫌圖利自身以獲升等，反遭洪貞玲批評「違法兼職而離開台大的名嘴」，彭自認名譽受損，對洪怒提刑事瀆職與加重誹謗罪告訴、民事求償200萬及登報道歉，民事求償部分，台北地院民庭法官審理後，今天下午4時判決駁回，全案仍可上訴。至於刑事部分，尚在台北地檢署偵辦中。

全案起因於，彭文正公開指洪貞玲在103年提案升等時，欲透過決定教評會人選，圖利自身升等成功，屬不法行為；洪貞玲不甘示弱，在個人臉書發文反指彭是「違法兼職而離開台大的電視名嘴」，後挨告。

被告律師8月開庭時表示，洪相關言論顯然是對彭惡意誹謗所作的「自衛、自辯」回應，屬善意發表行為，並質疑彭此一提告是為「惡整」當事人、「就算打不贏，也在所不惜」，屬濫訴行為。

但原告律師歷次開庭均主張當事人名譽權受損應獲賠；而彭文正上個月24日親自現身時更說，使用「違法」二字時須依據法律而非評論觀點，且就台大教授而言，更是名譽上最嚴重傷害。至於整句話「因違法兼職而辭職」，他認為，被告是以「因果關係」羞辱原告。

彭也說，洪攻讀國內最高學府法律系，後再赴美取得賓州大學傳播學博士學位，返國後再開設「新聞倫理法規」相關課程，該負之刑民事責任，均無所推託；此外，被告挨告後，在民事庭既無和解意願也拒絕出庭答辯，甚至在答辯狀中再次狡稱「原告（指彭文正）自知理虧而離職」，因而請求法官衡量後判決。

台北地院民庭法官審理後，今天下午4時判決彭文正敗訴，全案仍可上訴。