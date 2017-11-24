怕被女友「榨乾」 他欲分手竟想出這個歪點子

2017-11-24 14:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕打扮時髦的20歲施姓酒店經紀，想跟髮型師女友分手未果，女友又鬧自殺，為圖耳根子清靜，他竟帶著一把改造手槍到警局自首，希望能被關，新北地院今依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判他有期徒刑1年2月，併科罰金3萬元，緩刑3年，並須服120小時義務勞務，可上訴。

據了解，施男去年與髮型師女友交往，女友擔心男友和酒店美眉搞曖昧，讓她沒有安全感，於是天天索愛「榨乾」施男，還逼他辭職離開女人窩，施男提出分手，女友竟鬧自殺，他才想了這個「很天」的辦法，以達到分手目的。

判決指出，施男在拍賣網站上購買一把改造手槍，雙方約定6月11日見面交貨，翌日，他便持該手槍到警局自首，主動表明持有改造手槍，移送新北地檢署時，還希望檢察官把他收押，未料最後獲請回。

警詢時，施男供稱，為了辭職一事，兩人不時爭吵，他凌晨下班已很累了，還得應付需索無度的女友，懷疑女友根本是想「榨乾」他，以防他在外亂來，最近女友變本加厲，用「自殺」要脅他換工作，想分手卻分不了，他只好自首擁槍，希望能清靜一陣子，指手槍是他在網路上買的玩具槍，再私下改造；但偵訊與審理時，並未提及因想製造與女友分手理由而自首，且改口稱改造手槍是他在網路購買的，用作收藏。

法官採信施男是「持有」非「改造」手槍，審酌他無前科，犯後態度良好，又自首因此減輕其刑，並給予緩刑宣告。

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