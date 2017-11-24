明的是青商會、媽祖會長 檯面下潑糞潑漆暴力討債

2017-11-24 15:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局中打偵破以林加倫為首的暴力討債集團，令警方驚訝的是，林男曾任中正國際青年商會監事、理事、會長等職務，也是大甲媽分靈彰化媽祖會的會長，是彰化有頭有臉的人物，卻疑似幹了不少壞事，包括經營地下錢莊，到債務人住處潑漆潑屎尿，還施放「高空煙火」，更惡劣的是，他打著會長名號，放款給中小企業，卻企圖強占股權，中打依組織犯罪等罪嫌法辦，台中地方法院則裁准羈押。

刑事警察局中部打擊犯罪中心、台中市政府警察局刑事警察大隊偵六隊、第二分局、第三分局、大甲分局、彰化縣警察局刑事警察大隊等單位，本月22日傍晚搜索大甲媽分靈彰化媽祖會等處所，逮捕林加倫（34歲）與小弟共犯共8人，其中，最年輕的胡姓小弟才剛滿18歲，他們淪落為小弟打手之因，是向林嫌借錢還不出來，金額約在6萬至20萬元之間。

警方調查發現，經營燒烤店的林加倫，聲名頗為顯赫，曾經擔任過國際青年商會中華民國總會中正國際青年商會的監事、理事與會長等職務，並親率會員多次與韓國代表團交流，也是大甲媽分靈彰化媽祖會的會長，跨足餐飲業、商界與宗教界，但檯面下卻組織暴力犯罪集團，以經營地下錢莊、收受賭債暴力討債。

去年多名被害人向警方報案，中打蒐證1年後搜索傳喚，並查獲一個長度不到1公分的「間諜耳機」，很像是電影裡間諜特務使用的微型耳機，警方據此懷疑這群人詐賭，即賭麻將或撲克牌時，利用小弟遞茶水清理煙灰缸的機會，看賭客的牌，再轉告給戴著耳機的同謀。

調查顯示，廖姓男子去年賭輸將近200萬元，林加倫與小弟逼債，廖男逃到中國躲避，林嫌等人仍登門要債，去年11月15日還到廖男住處潑灑很難去除的「紅丹漆」，此舉果然奏效，廖男的父親支付50萬元。

另有一位彰化縣經營精密機械的林姓董娘缺錢周轉，向林嫌商借50萬元，每月利息6萬元，還先扣2個月利息12萬元，只給了38萬元，到了第3個月，林姓董娘無力償還，林嫌等人要求董娘要把一半的股分讓渡給他們，並到董娘的工廠內潑灑屎尿，還兩度施放「高空煙火」，他們把危險性很高的煙火，放在董娘的汽車引擎蓋上，煙火往上沖，強大的後座力把引擎蓋撞凹。

警方查扣人頭帳戶存摺3本、現金8萬餘元、空白本票、會長職銜背心1件與少量毒品，林加倫對犯行一概否認，法院裁定羈押，其餘小弟分別以1萬至3萬元不等金額交保。

相關影音