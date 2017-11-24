新竹合庫搶案行員中彈命危 搶匪拒捕上吊身亡

2017-11-24 14:58
［記者王駿杰、黃美珠／新竹報導］新竹市東門街合作金庫下午1點50分傳出槍響，1名持槍歹徒衝入行搶，造成1名50歲行員不幸胸部中彈，第一時間就失去生命跡象，目前送往南門綜合醫院急救，至於涉案歹徒開槍後躲藏在合庫旁的社區大樓中，就在警方全力準備攻堅之際，傳出搶匪在躲藏的大樓二樓樓梯間用拖地打蠟機器的電纜線上吊身亡，右手還拿著手槍。
警方初步調查發現，作案歹徒下午駕駛廂型車違停在被害銀行前，一進門就朝銀行狂掃，造成玻璃碎了一地，現場所有人員都嚇傻紛紛躲避，歹徒因此搜刮檯面上的現金，快閃中不慎擊中被害行員左胸。
就在歹徒要離去前，東門所員警看到其違停車輛正要上前取締，沒想到歹徒再度朝員警開了1槍後，隨後逃跑到附近大樓躲藏，就在警方全力搜捕準備攻堅之際傳出，歹徒已經上吊身亡。
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新竹市東門街合作金庫今天下午約1點50分傳出遭持槍歹徒行搶，1名男性行員中彈失去生命跡象，送醫搶救中，現場玻璃也被歹徒槍擊碎了一地。（記者王駿杰攝）
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搶匪徒步跑入距離合庫不到150公尺的社區大樓中，警方正全力搜捕，準備攻堅。（記者王駿杰攝）（記者黃美珠攝）
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遭搶的新竹市合作金庫。（記者王駿杰攝）（記者黃美珠攝）
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疑似搶劫新竹合庫的搶匪在藏匿大樓內上吊沒有生命跡象，救護人員獲報趕到現場準備送醫搶救。（記者王駿杰攝）
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疑似涉案的搶匪在藏匿大樓內上吊沒有生命跡象，救護人員獲報趕到現場準備送醫。（記者王駿杰攝）