新竹合庫搶案行員中彈命危 搶匪拒捕上吊身亡

2017-11-24 14:58

［記者王駿杰、黃美珠／新竹報導］新竹市東門街合作金庫下午1點50分傳出槍響，1名持槍歹徒衝入行搶，造成1名50歲行員不幸胸部中彈，第一時間就失去生命跡象，目前送往南門綜合醫院急救，至於涉案歹徒開槍後躲藏在合庫旁的社區大樓中，就在警方全力準備攻堅之際，傳出搶匪在躲藏的大樓二樓樓梯間用拖地打蠟機器的電纜線上吊身亡，右手還拿著手槍。

警方初步調查發現，作案歹徒下午駕駛廂型車違停在被害銀行前，一進門就朝銀行狂掃，造成玻璃碎了一地，現場所有人員都嚇傻紛紛躲避，歹徒因此搜刮檯面上的現金，快閃中不慎擊中被害行員左胸。

就在歹徒要離去前，東門所員警看到其違停車輛正要上前取締，沒想到歹徒再度朝員警開了1槍後，隨後逃跑到附近大樓躲藏，就在警方全力搜捕準備攻堅之際傳出，歹徒已經上吊身亡。

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