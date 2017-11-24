「TOTO」主任離職反求償 法院判敗訴

2017-11-24 14:38

〔記者溫于德／台北報導〕謝男在專營衛浴設備的台灣東陶（TOTO）公司擔任生產技術部門主任，但他指，重感冒昏睡2日後欲補請假卻被拒絕，曠職紀錄甚至遭公諸於世，憤而離職後向公司求償300萬元。但台北地院認同被告答辯，若要請假需事先申請，即便是緊急事故，也需經主管同意，再補假單，且無論公布曠職與否，均未侵權，上週三判決駁回，仍可上訴。

自稱到職6年半均認真工作的謝男透過起訴狀指出，前年10月12、13日因感冒、急性鼻竇炎與支氣管炎關係，昏睡家中2日，又因獨居關係，沒有人協助請假，打算返回崗位再補請假，豈知公司斷然拒絕，還將曠職紀錄公諸於世，在「申訴16日無人搭理後」離職。

謝男認為，公司未明定請假必須當天辦理、否則以曠職論處，同時未提及不能事後補請假；因此請求非財產上損害300萬元。

不過，被告律師反駁「曠職處分未公告」，打臉原告主張；且願意給予原告機會，派遣至日本研修，但他不知珍惜與把握，不但未自省工作態度，還在自願離職後提告求償公司，並揚言公諸媒體，因而請求駁回原告訴訟。

法官開庭後認為，公司明定員工請假前須先申請，即便遇緊急事故，也須徵得主管同意，並於事後3天內完成請假手續，無故不到者則以曠職論，而所有請假動作均不能委請同事轉達，且即便無法當面告知，也得依電話、手機簡訊、通訊軟體等方式使上層主管知情，但原告均未擇一而做，因此判決敗訴。