新竹合庫驚傳搶案 1行員胸部中彈命危

2017-11-24 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市東門街一間合作金庫，今下午2時許驚傳搶案，造成一名50歲男行員胸部中彈命危，緊急送往南門醫院搶救。警方也全力追緝嫌犯當中。

綜合媒體報導，一名嫌犯持槍闖入合庫竹塹分行行搶，大喊「幹X娘！」，期間共開了5槍，不僅擊碎玻璃大門，導致門口滿佈玻璃碎片，碎片波及多名行員，子彈還貫穿男行員左腋下，當場沒了呼吸心跳。

報導指出，嫌犯犯案後，逃竄至50公尺左右的鄰近大樓內躲藏，警方人員獲報已趕抵該間分行，封鎖現場圍捕嫌犯，並於北大路找到疑似犯嫌的車輛。（更新時間：15:06）