西勢派出所新建落成 強化屏縣竹田治安交通

2017-11-24 13:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣潮州警分局西勢派出所新建辦公廳舍完工落成， 今天（24日）由屏東縣長潘孟安、警察局長江雅文、屏東縣議員潘長成、王志豐、林郁虹等人及潮州分局長蘇玉坪共同揭牌，轄內各村長、社區發展協會理事長及各機關代表應邀出席，典禮簡單隆重。

屏東縣長潘孟安表示，警察是人民安定的力量，西勢派出所落成後，現代化駐地空間形式結合客家民俗風情、觀光、人文色彩，展現在地新風貌，提供完善的硬體設施，舒適的辦公環境，相信更能強化警察執勤效能、有效改善地方治安。

潮州分局西勢派出所原廳舍，為民國48年興建的2樓層鋼筋混泥土老舊建築物，因土地產權問題，民國92年與竹田分駐所聯合辦公。

但因西勢所所轄5村面積廣大，在地客家文化及傳統建築蔚為特色，四方遊客絡繹不絕，交通與治安等工作負荷加重，且轄內還有多處重要設施，如西勢火車站、麟洛交流道、客家文物館、六堆忠義祠、屏東監獄等，西勢地區居民多次透過民代反映，希望恢復西勢派出所運作，以因應地方治安維護及交通需求，聯合辦公終非長久之計。

縣府在103年核准，另覓地興建西勢派出所辦公駐地，建案於104年5月開工，106年10月竣工，11月24日落成揭牌啟用。