一廂情願！ 想婚男悔贈女友200萬元 要求還錢敗訴

2017-11-24 13:45

〔記者楊國文／台北報導〕鄧姓男子以結婚為前提和郭姓女友交往，對郭女有求必應，4個月後，鄧不滿她在收受贈與200萬元後，卻不跟他結婚，提告要求還錢。高等法院調查認定，郭女雖和鄧討論到婚後如何共同生活等問題，但未同意結婚，加上男方錄音對話中，自稱結婚是他「一廂情願」，今判郭女不必返還200萬元。

鄧男提告主張，他在104年8月認識已離婚的郭姓女子，探詢得知郭女有再婚意願，也不拒絕他的追求，於是兩人以結婚為前提進行交往，後來女方陸續以投資房地產及股票資金不足為由，向他借款110萬元，他同意借她，並提議若兩人結婚，就把這筆借款轉為以結婚為目的贈與款。

鄧男指出，女方後來要求須給付300萬元才願與他結婚，他表明只能再贈與90萬元，等於將聘金的贈與金額提高到200萬元。

鄧男與高采烈安排結婚事宜，104年12月31日他通知郭女在105年1月20日到教堂由神父證婚，但被她拒絕，因此向檢方提告並請求郭女返還200萬元。刑事部分，郭女已獲不起訴處分。

民事部分，郭女庭訊表示，兩人曾是男女朋友關係，她確實陸續收到200萬元，但這是男方從104年8月起為追求她，而以照顧她生活為由，討她歡心而陸續贈與，她沒有同意要與男方結婚。

高院就兩人錄音對話判斷，郭女收取鄧男的200萬元贈與款時，並未同意與男方結婚，甚至鄧男還提及要和郭女公證結婚，此為其「一廂情願」的想法；至於兩造對話中雖論及結婚儀式、婚後如何共同生活或遺產問題，高院認為，此乃男女交往時可能談論的議題，無法證明兩人已合意以200萬元做為結婚目的贈與款，因此今判鄧男敗訴，郭女免還200萬元。可上訴。