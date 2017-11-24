欠毒債還不出來 男持刀搶檳榔攤被逮

2017-11-24 12:47

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原警方今天宣布偵破一起強盜案！大雅區男子雷靜吉疑因長期吸毒，入不敷出，竟趁夜持刀闖入中清路3段一家檳榔攤，用刀抵住檳榔西施，搶走1萬3000元後，騎車逃逸。警方獲報立刻組專案小組，16小時內就逮到躲在廟裡，正向神明祈求平安的雷男。他才知道神明並不保佑壞人，詢後依強盜罪嫌移送法辦。

豐原警分局馬岡派出所本月22深夜獲報，中清路3段1家檳榔攤遭男子持刀搶走1萬3000多元後，徒步逃逸。

27歲王姓檳榔西施向警方表示，案發前約晚上10點左右，持刀男子就曾先搭白色小客車來買檳榔。約莫20分鐘後，對方又再來，走進店內說要買菸。她原不以為意，卻突然感到後方有東西頂住她的背，轉頭一看才知道是一把水果刀。對方要求「不要動」，她當下回說「要錢自己拿」，該名男子立刻打開放錢的抽屜，將裏頭1萬3000元現金全部拿走後，快步離開。她因為心理受創，驚魂未定，現在不太敢再上夜班。

警方發現該男步行到約500公尺處就騎機車離開，比對發現搶嫌就是34歲雷靜吉。他在犯案前就先騎車到現場勘查地形，再將車停在遠處犯案，企圖規避警方查緝。警方調閱監視器，昨日下午3點循線到昌平路4段巷內的大眾爺廟，逮捕躲在廟裡，正在拜拜祈福的雷嫌，並在其身上起出18元，其他錢都拿去還債。

警方表示，雷嫌本來在做粗工，收入還算不錯，但因長期吸食毒品安非他命，入不敷出，欠藥頭4萬多元毒品錢。他疑似每天被追債，因而走投無路，只好行搶還債。

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