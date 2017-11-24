烏日警逮21人豪宅毒轟趴 3見許多年輕老面孔

2017-11-24 12:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕真是誇張！常搞毒轟趴的一群年輕人，多次被警方查獲都不怕，為躲避警方查緝，不但選擇地點愈來高級，而且人數也愈來愈多！

中市烏日分局20日在中華路一處千萬豪宅內破獲毒品轟趴案，現場逮獲21名男女，年齡只在16至26歲之間，有2名是未成年、1名毒品通緝犯，現場查獲4.74公克K他命毒品及K盤等。

讓警方訝異的是，這些犯嫌與去年5月份查獲的12人聚集轟趴，及今年1月初春安工作首日查獲的17名毒蟲，成員大部分相同，此次更變本加厲，聚集人數增加至21人。

更誇張的是，犯嫌相當年輕，卻以雙B高級轎車代步出入，20日發現被查獲的犯嫌使用的轎車等級更是一次比一次提升，連辦理轟趴的場所，也由洗車場鐵皮屋提升至高級千萬豪宅內。

警方訊問嫌犯為何如此有錢可開高級雙B車，及還長期承租豪宅開毒轟趴，嫌犯稱是自己賺及父母給。

讓警方痛心的是，這些開毒轟趴的年輕人都相當年輕，主嫌是只有23歲的邱姓男子，眾人被警方查獲後，竟然都是一副不在乎的樣子，人數高達21人，可說是烏日分局近年來查獲最多人的一次毒轟趴。

烏日分局表示，日前接獲線報，在烏日區中華路某巷弄內某高級住宅平日出入複雜，顯有吸食毒品跡象。

經觀察監控後，向台中地方法院聲請搜索票，於20日中午前往該處查緝，員警見時機成熟立即破門而入，起獲k他命3包計4.74公克及K盤等證物，並將現場相關人等移送偵辦，全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌，移送台灣台中地方法院檢察署偵辦。

烏日派出所長蕭家成表示，毒品除對人體健康具重大危險性，更易衍生相關社會治安風險，而這些年輕人因有些人家中經濟富裕，有能力開雙B及租豪宅吸毒，呼籲父母應多關心家中子女的言行，不要讓孩子淪為吸毒犯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆