吸毒10年沒被捉過 女兒出生當天他GG了....

2017-11-24 12:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在美濃務農的黃姓男子，10年前染上毒癮，但因行事低調，竟然從沒被警方逮捕過；黃男因缺錢買毒，轉而開始販毒，昨天終於被警方鎖定逮捕，落網時，黃男的妻子在醫院生下女兒，被銬在警局的黃男聞訊當場淚崩，還被法院裁定收押，讓他後悔無法見妻女一面。

旗山警分局偵查隊表示，日前接獲線報，得知美濃地區有一組新興的販毒集團，經蒐證3個月並報請檢察官指揮後，昨日動員30多名警力兵分多路，順利在美濃區泰安里、廣德里等犯嫌住處，逮捕36歲黃嫌等5人，並起獲安毒76多公克。

黃嫌被逮後，警方查詢他的前科資料，發現他竟然沒有毒品相關前科，與過去查緝毒蟲或毒販的情況迥異；警方指出，黃嫌落網後坦承犯行，並供稱，他約在10年前染上毒癮，但他因平常務農，早出晚歸生活作息正常，也沒有跟其他毒蟲有深入來往，因此一直沒被警方盯上，家人也都不知道他有吸毒。

不過，前陣子因毒癮變大，缺錢買毒的情況下，只好開始轉賣毒品，他懷疑被下線出賣，讓他被警方鎖定，甚至孕妻昨天早上破水送醫時，他人已被警方逮捕，沒辦法前往醫探視妻女；感受不到初為人父的喜悅，黃男還因而淚灑警局，員警也只能好言勸慰，希望他能早日戒毒，重回人生的正軌。

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