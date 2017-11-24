嘉義市世賢地下道前車禍 3人送醫

2017-11-24 11:38

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市世賢路地下道上海路口，上午近9點時發生貨車與自小客車相撞意外，造成貨車黃姓司機（44歲）跟載著小孩的王姓女駕駛（38歲）等3人擦傷、撕裂傷；自小客車更因遭猛力撞擊，轉向跨越對向車道，車頭凹陷、零件散落一地，慘不忍賭，嘉義市消防局湖內消防分隊獲報趕抵，將3名傷者送醫急救。

黃姓貨車司機向警消表示，王姓婦人駕駛的自小客車由西往東，在地下道與上海路口疑似要迴轉，他自東往西行駛，準備下地下道時，因閃避不及而撞上；肇事責任待警方進一步釐清。