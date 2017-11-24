交保夢碎！最高法院今駁回「土豪哥」不服延押抗告

2017-11-24 11:33

〔記者楊國文／台北報導〕「土豪哥」交保夢碎！審理北市W飯店郭姓女模毒趴命案的高等法院合議庭認為，因「土豪哥」朱家龍涉藥事法重罪被判10年，且有逃亡之虞，仍有羈押必要，即使朱家龍聲稱患糖尿病有就醫需求、請求戴電子腳鐐或願每天向派出所報到等方式代替羈押讓他交保，高院仍將他和3名共犯均裁定延長羈押2月；朱等4人不服提出抗告，最高法院今駁回確定，羈押從10月17日起算2個月。

高等法院日前提訊朱家龍、洪聖晏、江哲瑋、張子奕等4名在押被告，召開延押庭，最受矚目的朱家龍當庭3度對死者郭女表示愧疚，也向社會道歉，還自稱每天抄佛經懺悔，且保證不會逃亡、或碰毒品，並以脊椎痛、糖尿病等健康因素，請求讓他交保看醫生，並願戴電子腳鐐換取自由。

洪聖晏則罵自己是「不孝子」，自稱每天都在反省自己的過錯，他已讓媽媽為他傷心難過，希望交保以盡孝，江、張2人也請求交保。此案一審分別依藥事法等罪，判朱10年、洪10年半、江9年、張4年2月徒刑。

高院合議庭因朱家龍自稱罹病，請求讓他交保看醫生，日前特別詢問台北看守所，了解朱家龍病情及服藥治療情況。北所回覆指出朱今年3月3日被羈押入所後，因有糖尿病及高血壓等症狀，均定期在所內健保門診並治療，病情均穩定，認定沒有刑事訴訟法第114條所定「現罹病病，非保外治療顯難痊癒」的情形。

高院認為，朱家龍等4人分別涉藥事法轉讓偽藥致人於死、販賣二、三級毒品等罪，最輕本刑為5年以上徒刑，且有逃亡之虞，為確保審判能順利進行，朱等4人均有羈押必要，將朱等4人均裁定應予延押2月，時間從10月17日起算。

朱等4人不服高院延押的裁定，向最高法院提起抗告，最高法院採認高院見解，今駁回朱等4人抗告案而確定。＃