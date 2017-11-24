酒後國道飆車釀追撞 無辜駕駛被撞成豬頭

李姓男子酒後在國道1號撞車肇事，被警方攔下酒測達0.32毫克。（記者湯世名翻攝）

2017-11-24 11:00

〔記者湯世名／彰化報導〕喝到爛醉竟還開上國道！2輛轎車、休旅車今天上午7時30分行經國道1號彰化路段時疑競速飆車，且不斷變換車道沿路蛇行，嚇壞其他駕駛，其中該輛休旅車竟失控衝往路肩，直接撞上1輛疑拋錨停放路肩的轎車，2輛車撞得毀損，被撞的林男臉部紅腫如豬頭一般，送醫急救所幸無生命危險，李男經國道警方酒測高達0.32毫克，員警痛罵：「喝到爛醉還敢開上國道，簡直不要命了！」李男訊後被依公共危險罪嫌移送法辦，警方並針對是否有另1輛轎車也有競速情形展開追查。

國道三隊今天上午7時許接獲民眾報案指出，國道1號南下192公里彰化系統交流道路段有轎車、休旅車沿路飆車，在車陣當中穿梭蛇行，嚇壞一堆駕駛，正當警方出動攔檢時，突然傳出該輛休旅車在南下196公里路段失控衝往路肩，直接撞上停放在路肩的1輛白色轎車，導致白色轎車上還來不及下車的45歲林姓駕駛頭部受創，整個臉部挫傷，白色轎車還被撞得旋轉360度，兩車車頭、車尾都嚴重毀損。

警方與救護單位趕抵現場，將林姓駕駛送醫治療，所幸無生命危險，李男在肇事後下車在路肩待援，員警聞到現場有濃厚酒味，立即對李男實施酒測，酒測值高達0.32毫克，超過標準值甚多，將他帶回偵訊，李男否認競速或飆車，訊後被依公共危險罪等罪嫌移送法辦。警方已釐清李男是否有競速飆車情形，以及是否有用路人所稱還有另1輛車參與飆車。

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