飯局妹首度現身法院 庭後拒訪狂奔離開

飯局妹「娜塔莎」（戴口罩者）庭後拒訪，狂奔離開。（記者溫于德攝）

2017-11-24 10:56

〔記者溫于德／台北報導〕本名蕭淑萍的飯局妹「娜塔莎」，設宴高檔飯局以「假交往，真詐財」方式，騙走兩名富商超過5千萬元；檢方偵辦後，今年9月26日依詐欺取財罪起訴。但法院首次開庭時她請假未到，今二度開庭終於現身，不過有準備的她，庭前不知躲藏法院何處，直到開庭才現身。全案在她已賠償3900萬餘元、尚欠1100萬餘元情況下，法官同意給予較長時間籌錢還款，庭末諭知全案明年元月初再度開庭。

被告庭後拒絕受訪，同時因拒絕媒體拍攝其畫面、受訪，竟以跑百米速度衝出法院，搭計程車離去。

據了解，北院開庭時間雖安排在上午9時40分，但「娜塔莎」疑似知情大批媒體在場等候，一早就躲進法庭拒拍，直到開庭才現身；入庭前脫下帽子、口罩與外套後，露出29歲擁有的姣好面容與凹凸有致的身材。

兩名原告律師在庭內確認，被告已賠償3900萬餘元，至於部分未償還部分，已由他人簽下本票、她背書；輪到飯局妹時，她僅簡短表達「承認犯罪」，其餘由其辯護人代為答辯。

辯護人表示，尚餘欠款仍待時間籌款，請庭上給予籌款時間；至於論罪科刑方面，辯護人盼法官審酌被告已認罪，且胞兄現行動不便，其雙親因而辭職在家，父親現更有口腔腫瘤問題，加上「當事人是家庭經濟支柱」後，再予判刑。

法官最後在原告律師同意下，給予較長時間籌款，定明年1月5日再開庭，該次庭期要求原告陳報被告返還欠款狀況。

蕭女庭後雖拒絕訪拍，但不如一般被告瞎耗情況，反而是大方下樓，再以手刀方式狂奔離開法院後，搭乘計程車離開。