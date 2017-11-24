鄰居停車糾紛引嫌隙 男子被判拘役20天

2017-11-24 10:42

［記者楊政郡／台中報導］台中市59歲李男與廖婦是住北屯區同巷內的鄰居，今年4月李男暫時停車而與廖婦產生口角，李男說「你怎麼那麼沒度量，之前妳油漆噴到我的車」，然後拉著廖婦手腕，要去看遭油漆噴濺的痕跡，不料廖婦年逾70歲，小動作就導致手腕拉傷，原本雙方以2萬元和解，李男遲繳，廖婦憤而拒收，台中地院依過失傷害判李男拘役20日，易科罰金2萬元。

據了解，這起鄰居間的小糾紛，原本透過調解委員會居中協調，已經達成李男賠償2萬元和解，但約定繳款日到期李男還籌不出錢，後來遲了幾日籌到了廖婦卻憤而拒收，此案才起訴，及經法院審理判刑。

判決書指出，李男在106年4月10日中午開車回到住處巷內要暫時停車，遭廖婦阻止而發生糾紛，李男認為他只是暫時停車，之前廖婦住處雇工油漆，噴濺到他的車子他都沒計較了，遂向廖婦說「妳怎麼那麼沒度量、停個車又怎樣，妳之前油漆時還噴到我的車」，然後拉著廖婦的手腕，要她一起去看看油漆噴濺痕跡，可是廖婦年逾70歲，骨骼筋脈可不像年輕人，一個牽拉卻造成手腕拉傷，廖婦痛得哇哇叫，事後提告傷害。

雙方經法院調解，李男應在今年9月1日前支付2萬元給廖婦，但李男說他失業5、6年，每月靠配偶退休金1萬多元過日子，家庭經濟是克難維持，未如期籌錢支付，事後籌到錢廖婦卻憤而拒收，此案才無法和解。