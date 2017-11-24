咖啡王子夢碎 家屬控：「這到底是救護車還是運屍車」

2017-11-24 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕今年9月10日，中部咖啡烘豆界小有名氣的洪紹鈞參加台灣自行車協會舉辦的「拜訪日月潭」活動，因半路自摔被送醫急救後不幸死亡。家屬因想釐清事發的經過，調閱救護車內外行車記錄器，拿到影片後發現檔案竟然已損壞，進一步瞭解後，救護車設備也不夠完善，洪鈺苓怒問：「這到底是救護車還是運屍車。」

根據《鏡週刊》報導，事發兩個月後洪紹鈞的妹妹洪鈺苓表示，經過深入調查才發現，洪紹鈞上車時，昏迷指數僅為最低的3分，即完全昏迷毫無反應，正常程序應立即進行搶救；但是根據慈輝救護車的記錄表，車上沒有配置醫生與護士，救護人員也沒有進行心肺復甦術（CPR）以及使用自動體外心臟去顫器（AED），洪紹鈞的遺體無任何搶救跡象，令家屬感到心寒。

巧合的是，家屬調閱救護車內外行車記錄器的影片，拿到後發現檔案已損壞，救護車上所發生的事情，現今僅2名救護人員與過世的洪紹鈞知道實情。

綜合媒體報導，因自行車僅依《道路交通管理處罰條例》的基本行車規定，針對活動並無強制規定主辦單位須向縣市政府報備，主管機關也不能強迫主辦單位改進或複檢。洪鈺苓提到，協會理事長林耀彰在哥哥的告別式有給10萬元奠儀，但是至今仍絲毫未使用這筆錢，並強調要的是「真相和公道」，並且呼籲政府應訂立完善法律以保護自行車騎士。

綜合媒體報導，台灣自行車協會理事長林耀彰表示依法處理，不願接受採訪。慈輝救護車回應表示，體諒家屬心情，因救護人員忙著救人無暇填寫救護車救護記錄表，絕非家屬控訴的沒有急救，只能等待司法調查。