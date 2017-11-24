小黃疑超車擦撞女騎士 機車瞬間燒成廢鐵

2017-11-24 09:12

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕52歲趙姓計程車駕駛，昨天中午12點40分左右，開車行經桃園市龜山區東萬壽路北上18.7公里處，疑因超車不慎，擦撞同向的19歲張姓女騎士，張女連人帶車倒地，機車滑行數公尺，撞上路旁大貨車後，彈到路中起火燃燒，機車瞬間燒成廢鐵，所幸女騎士未遭火吻，但頭部、手腳身體多處受傷，送林口長庚醫院救治。

龜山交通分隊調查，趙男當時行駛在內側車道，欲往右線超車時擦撞到張女，張女倒地後機車往前滑行，撞上路邊貨車彈到路中，可能在滑行時漏油、摩擦出現火花而起火，趙姓駕駛經酒測值為0。

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