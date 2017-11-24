蘋果西打汽水也能藏毒 毒鴛鴦挖空心思遭警破

呂姓毒鴛鴦為了躲避警方追查，將寶特瓶裁切成兩段，上半部維持寶特瓶原有樣貌，還加入汽水混淆辦案人員，底座則改成裝毒品器皿藏放毒品，無往不利。（記者林嘉東翻攝）

2017-11-24 08:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕蘋果西打「變身」成了運毒工具！

呂姓毒鴛鴦為了躲避警方追查，將寶特瓶裁切成兩段，上半部維持寶特瓶原有樣貌，還加入汽水混淆辦案人員，底座則改裝為放毒品的器皿，上下結合，無往不利；他落網不禁大嘆：「想不到會栽在港警總隊手上！」

基隆港務警察總隊獲報，有人在基隆、汐止等地販賣安非他命，案經刑事警察隊2個月調查、跟監，發現販毒的是一對前科累累的呂姓男子與鈕姓女友。

呂為了逃避警方查緝，帶著女友不斷更換租住所，2個月內就換了3個地方。

隊長蔡彥斌見時機成熟，昨搜索2租屋處，在2人身上、租屋處搜出11包重76.59公克安非他命 、1包海洛因（0.57公克）、安非他命吸食器2組、電子磅秤、分裝袋等販毒工具及笑氣鋼瓶2支。

警方查緝時，赫見呂、鈕為躲避追查，竟將「蘋果西打寶特瓶」改造成運毒的工具。

呂先將寶特瓶裁切成兩段，上半部維持寶特瓶原有樣貌，還加入汽水混淆辦案人員，底座則改成藏放毒品的器皿。

呂自豪說，他以此自製的寶特瓶運毒工具，屢屢都能躲避警方攔查，想不到會栽在港警總隊手上。

基隆港務警察總隊長薛文容強調，港區常有國際跨境運毒不法情事，港務總隊為追查幕後，向上溯源，阻斷毒源於國境之外，確保國境安全。

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