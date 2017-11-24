北市搜救隊模擬震災救援 結訓演練苦操24小時

台北市搜救隊第9期搜救結訓演練，自昨天上午起，在北市舊宗與新湖二路口消防局搜救訓練場舉行「24小時不中斷結訓動員演練」，（記者陳恩惠翻攝）

2017-11-24 00:52

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市搜救隊第9期搜救結訓演練，自昨天上午起，在北市舊宗、新湖二路口的消防局搜救訓練場舉行「24小時不中斷結訓動員演練」，以模擬發生大地震，造成樓塌傾倒堆疊、民眾受困為情境，搜救隊到場進行不間斷的持續救援行動，由倒塌建築的支撐與破壞、侷限空間人命搜索與救援，透過模擬災害場景考驗隊員運用技術、操作器材等所學，完成救援任務，到今天凌晨接近1點時，仍有多項演練持續漏夜進行，預計到今天早上11點才會結束，真實考驗搜救隊的救難能力。

台北市消防局表示，近年重大災害頻傳且規模不斷擴大，由中國九寨溝7.0墨西哥7.1強震到本月13日伊朗與伊拉克交界處發生規模7.3強震造成大量建築物倒塌及人員傷亡，我國於本月11日與22日南投地區先發生22起連續有感地震，嘉義地區也發生芮氏規模5.5的淺層地震，雖未造成災害卻也讓民眾恐慌。

消防局為了提升重大地震等災害的搜救能力，自今年10月16日起辦理第九期搜救訓練，於昨日（11月23日）上午11時起辦理結訓演練，搜救隊演練項目包括：指揮幕僚作業、倒塌建築支撐及破壞作業、侷限空間人命搜索及救援作業，透過模擬災害場景，考驗搜救隊成員運用所學各項搜救技術，以及裝備器材操作來完成人命搜救任務；由於受困者位置深埋瓦礫堆內，且是狹隘的侷限空間，搜救人員必須克服操作空間不足的窘境，同時完成支撐以防不穩固建築物持續坍塌，以免危及受困者及搜救者的安全。

台北市搜救隊2000年9月21日正式成立，第一期64名成員均前往美國接受符合聯邦緊急應變總署搜救隊相關課程訓練，除學習搜救技能外，也將訓練課程模組帶回台，至今已自行辦理8期搜救人員訓練，同時協助紅十字會及其他縣市辦理搜救訓練，課程包括各式搜索、救援、通訊器材操作、侷限空間醫療作業、搜救犬介紹、倒塌建築物支撐、重物搬移、激流、各式繩索救援技術及運用等。

台北市搜救隊成立至今已參與執行2001年薩爾瓦多震災、2003年伊朗震災、2004年印尼海嘯、2008年中國四川省汶川縣震災、2010海地共和國震災及2011年日本311震災暨海嘯等多次國際人道救援任務；同時執行北市各項災害搶救，包括2015年復興空難、2017年國道五號遊覽車翻車救援，還有多次支援其他縣市救援任務，如2001年桃芝颱風、2004年敏督利颱風、艾利颱風、2009年莫拉克颱風及2016台南震災等，是我國救災經驗最豐富的搜救隊。