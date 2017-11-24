慶富案 檢調追查異常款進出新錄音檔

2017-11-24 00:30

〔中央社〕慶富案爆疑涉喬興達港造艦用地疑雲，高雄檢調今天搜索高雄市海洋局和前局長王端仁住處，分別發現王端仁親屬帳戶有一筆異常款項進出，也發現有不少錄音檔。王端仁否認不法。

高雄地檢署偵辦慶富詐貸案，也爆出疑涉喬興達港造艦用地疑雲，檢調搜索高雄市海洋局和王端仁住處，並傳喚王端仁到案，同時傳喚證人農委會前、現任漁業署長蔡日曜、陳添壽及海洋局人員與被告慶富造船董事長陳慶男和次子副董事長陳偉志等人。

王端仁於廉政署南部調查組應訊時，一度走出應訊室，對於媒體記者提問只表示感謝大家關心，「我沒有做任何違法的事」。

檢調追查的一筆異常進出款項，王端仁解釋是父親留下的保險金，不是非法所得。至於查扣相關資料中的錄音檔，檢調懷疑已秘錄一段時間，將待進一步解讀內容，交叉比對釐清疑點。

王端仁、蔡日曜、陳添壽與陳慶男、陳偉志父子，約於晚間9時30分陸續移送高雄地檢署複訊，都不發一語。

王端仁被錄音檔爆料指為慶富造船獻策如何「搓」掉可能參與標租興達漁港的對手，涉嫌圖利。這個錄音檔內容是去年10月7日於慶富造船的會議錄音紀錄，陳偉志邀時任局長王端仁及漁業署官員到公司商討取得興達港造艦用地事宜。錄音檔曝光後王端仁請辭獲准，但堅稱是「不成熟建議」，沒綁標，仍是公開標租。