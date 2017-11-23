隨身帶大包冰糖自抬身價 「大番薯」藥腳又被抓

2017-11-23 23:47

〔記者王捷／台南報導〕綽號「狐狸」的藥腳胡姓男子，人如其綽號、生性多疑，又因為背影神似《老夫子》漫畫裡的大番薯，在警界小有名氣。

2年前胡男涉嫌一起性侵案，被警方循線得知他疑似販毒，遭台南市警五分局逮捕，他今年出獄後涉肇事逃逸，又被五分局逮捕，這次還發現他剛從牢籠出來，為了自抬身價，隨身攜帶一大包冰糖，最後警方起出2點多公克毒品，其他的「粉末」都是冰糖。

53歲的「狐狸」頂了個大光頭，2年前他還沒有因為吸毒消瘦，貌似《老夫子》漫畫人物「大番薯」，他有妨害性自主、毒品前科，平日都在台南市中西區一帶活動，常被警方鎖定，因此平日行事相當小心，不隨便賣毒給不熟的藥腳，只跟固定幾位老藥腳合作，將毒品流入八大行業。

不過，胡男因為一起性侵案，被警方循線調查到他涉嫌販毒，2年前警方鎖定胡男跟監，他竟在路邊睡著，讓警方不費吹灰之力逮人，在他車上起出40多公克安毒，但胡男否認販毒，自稱這些毒品都是自己要吸食，被依持有毒品被移送法辦。

今年胡男出獄後，還是戒不掉毒品，9月中旬他在市區擦撞到機車騎士逃逸，警方原本以為是單純的肇事逃逸，以車追人發現胡男的大光頭，馬上就認出他。

經過一個多月追查，警方持搜索票到胡男家中搜索，發現兩大包毒品，沒想到胡男坦承，這是自己為了自抬身價，兩大包都是冰糖，只有一小包毒品，經檢驗，果真是兩包是冰糖，但仍查獲2公克多的毒品，訊後警方將他移送法辦。