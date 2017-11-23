殺害吳銘漢夫婦兇刀 士檢同意啟封重驗

2017-11-23 21:54

〔記者楊國文／台北報導〕汐止吳銘漢夫妻26年前遇害，被告蘇建和等3死囚已獲判無罪定讞，僅王文孝被認定為兇手遭槍決，民事求償部份，吳家不滿一審僅判王家賠償800多萬，3年前上訴高等法院，高院今傍晚再度開庭，吳家律師聲請重驗士林檢方保管中的菜刀上的DNA與指、掌紋，但蘇建和等人律師以凶刀保管鍊中斷而反對，士檢則函覆高院，表示同意啟封；法官庭末裁示，請被告等人具狀對送驗機關等事宜表示意見。

此案因被告蘇建和等3死囚獲判無罪，是否使刑事附帶民事求償部份受到影響，一直引起法界關注。

民事部份，因吳銘漢的母親吳唐糖2012年過世，由吳銘漢的兒子吳東諺等7人承受訴訟，共對莊林勳等11人求償1054萬多元，士林地院3年前判本案唯一凶手王文孝的母親唐廖秀賠償吳家共831萬多元，全案上訴高院。全案關鍵證物即凶刀，曾被清洗、用膠帶纏繞、遭軍方埋藏土裡，目前保管在士林地檢署贓證物庫中。

高院今傍晚再度開庭，吳家律師聲請調查當時的鑑定人李昌鈺能否保證鑑定無誤？並主張吳銘漢的陳屍地點並非第一現場，及聲請重驗兇刀，吳家人不擔心刀子是否會因鑑定而破壞狀態，且今日的技術與20多年前不可同日而語，可由刑事局或法醫研究所來鑑定。

蘇建和等人律師則認為無必要再度函詢李昌鈺，因為李的鑑定可不可信是法官審判的核心領域，而且找同樣的人講同樣的話沒有意義。此外，這把刀曾被埋在樹下，且是否為兇刀也令人質疑，其保管鏈可能被破壞，況且刀上的指紋多年前就已採驗過，重新鑑定沒有必要。

法官表示，一旦要重鑑凶刀，可能情況是，被膠帶黏貼的刀子狀態可能被破壞，高院已詢問士檢是否同意啟封，士檢回覆「同意」。法官庭末表示，請蘇建和等人3週內具狀對送驗機關等事宜表示意見。