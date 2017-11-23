台中市入冬首起！熱水器安裝錯誤 一家3口一氧化碳中毒

2017-11-23 21:14

〔記者張軒哲／台中報導〕冬季小心使用熱水器！時序入冬，今天（23日）凌晨台中市大甲區發生一家3口洗澡一氧化碳中毒，所幸母親及兒女3人送醫後都無生命危險。大甲消防分隊說，這是台中市入冬首起一氧化碳中毒事件，研判疑為熱水器安裝錯誤，加上天冷關窗，造成通風不良，一氧化碳蓄積屋內，導致中毒。

台中市消防局說，事件發生在大甲區中山路一間透天厝，李姓母親（40歲）昨天深夜洗澡後入睡，20歲兒子不久後聽見母親房內傳出跌倒聲響，要17歲妹妹入內查看，妹妹進房間後卻毫無動靜，他趕緊進去看，赫然發現母親跟妹妹都意識模糊躺在地上，立刻打119報案。

消防局說，救護車將母女送至大甲光田醫院救治，李女的兒子則自行騎機車到醫院，他也有頭暈症狀，一併救治，3人經抽血檢測，媽媽血液驗出一氧化碳濃度為43％、女兒30.8％、兒子25.4％。

院方指出，媽媽到院無意識，轉加護病房高濃度氧氣治療後已清醒，生命跡象暫穩定，持續給予高壓氧治療，轉普通病房。另外，兄妹到院意識清楚，經高濃度氧氣治療後，血氧濃度已恢復正常，一般病房住院觀察中，病況穩定，恢復良好。

消防局提醒，使用燃氣熱水器應保持環境通風，以避免一氧化碳中毒，這家人疑似安裝半密閉強制排氣型（CF式）熱水器，但加裝錯誤排氣管，且安裝於加蓋陽台，又因天冷關閉窗戶，一氧化碳積蓄屋內，導致中毒。