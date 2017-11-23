新光公主豪門婚變拒離婚 力保7個受精胚胎

2017-11-23 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕華南金控第三代長子、華南銀行副董事長林知延，被新光金控第三代公主的妻子吳欣盈指控唆使法律顧問劉宗欣與2名徵信社業者，在她的座車底盤安裝GPS衛星定位器監控她的行蹤，台北地院日前判林知延等4人無罪，吳欣盈不服判決提上訴，今晚間更在臉書發文，說明為何她堅持要維持這段婚姻。

吳欣盈在臉書表示，雖然過去4年來，有心人士不斷放話，惡意在輿論面前將她塑造成蠻橫霸道的惡妻，但她至今仍堅守要維持這段婚姻，是因為她渴望擁有自己的孩子，先前也曾接受人工受孕，並完成七個胚胎，等待機會植入，但因林知延提出離婚訴訟，一旦婚姻關係不再，已經受精成功的胚胎會被強制銷毀，她為了想要保護自己的孩子，才會一再忍氣吞聲，而她唯一的希望，也是把孩子生下來，體會為人母的喜悅並承擔責任。

吳欣盈強調，公開這些私事，是種煎熬，「但，如果我再不說出來，我可能永遠等不到當媽媽的一天了」。該文貼出後，則有網友在底下留言表示，「妳就獨立生吧！因為對造無權強制要求妳銷毀。對造更無從證明你要受孕的卵子來源自妳或精子來源於他。生，就勇敢面對。」、「生命的時間是自己的，不是別人掌控。訴訟輸贏不要當一回事，因為那不是人生結果。」

吳欣盈臉書全文：

從來沒有想過，我需要向外界公開我的婚姻，這原本是私領域的事情，卻因為有心人的故意操弄，我得被迫活在放大鏡下，承受議論。即使如此，我仍然在意夫妻情份保持沉默，面對一次又一次不實的報導與打擊、四面八方接連而來的流言蜚語，我只能不斷提醒自己要更勇敢。然而，我為保有婚姻所做的努力，卻沒有得到相同的回應，幾經思量，我決定不能再任由惡意的抹黑來扭曲真相，所以，我要表達，為什麼，我還要堅守著維持這段婚姻。

身為女性，我渴望擁有自己的孩子，孕育下一代，我歷經了非常艱辛的人工受孕過程，在短時間內抽取了過量的卵子，飽受身心折磨，醫生說，每個女人一生中所擁有的卵子數都是定量的，以我的年紀，身體會越來越難懷孕。好不容易完成七個胚胎，等待機會植入，我期待著，孩子能成為我們婚姻重新開始的連結，這些小生命至今依舊冷凍保存在醫院。但我沒想到，因為先生提出離婚訴訟，我當媽媽的機會竟變得如此渺茫，一旦婚姻關係不再，已經受精成功的胚胎，會被強制銷毀，每每想到我的孩子們可能永遠無法長大，我就心痛到無法言喻。有朋友勸我，離開他，重新過自己的人生，但朋友不知道的是，我想要保護我的孩子，我想要當媽媽，而不是當一個扼殺生命的劊子手，我一切的忍耐就是為了這七個小生命。我無助且悲傷，命運明明握在手中，卻由不得我自己掌握。

這四年來，有心人士不斷放話，惡意在輿論面前把我塑造成蠻橫霸道的惡妻，我從來沒有反擊，忍氣吞聲，獨自承受婚姻中種種不為外人道的委屈，因為這是我自己的選擇，我必須承擔。我唯一的希望，就是讓我把孩子生下來，體會為人母的喜悅並承擔責任。公開這些私事，是種煎熬，但，如果我再不說出來，我可能永遠等不到當媽媽的一天了。