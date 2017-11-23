電視製作人「轉診途中」死亡 高院改判國泰、醫師免賠

2017-11-23 21:29

〔記者楊國文／台北報導〕緯來電視公司製作人徐治平8年前不適，到國泰內湖診所就醫，「轉診」途中不治，巫姓醫師因建議徐搭計程車轉診爭取時間，遭徐家指控疑有過失，一審判國泰、巫男應賠償徐的妻兒共307萬元，但高等法院認定無法認定巫男或國泰有疏失，今改判免賠；可上訴。

此案發生在2009年4月14日晚間，徐治平工作時臉色蒼白、胸悶，李姓同事陪同到國泰內湖診所胸腔科就診。

巫姓醫師在心電圖檢查後，研判徐治平疑似急性心肌梗塞，需轉院治療。巫建議徐到北市大安區的國泰綜合醫院，並「建議」為爭取時效，搭坐計程車可能比較快，但徐搭車途中突然抽搐，病情惡化，到達國泰總院時已死亡。

徐家指控巫姓醫師有過失提告並求償，刑事部份，檢方依業務過失致死罪將他起訴，但士林地院認為徐當時能步行，巫也先開立硝酸甘油舌下錠給他，死亡是病情突發，不算醫療疏失，一、二審都判巫無罪，不過民事部分，士院認定巫有過失，判國泰、巫男須賠償徐妻118萬、徐的兒子189萬元。

全案上訴後，高院認為，巫姓醫師當時診斷徐為「不明胸痛」、「其他不明之心絞痛」，沒有證據顯示徐當時的胸悶已持續30分鐘以上且為巫所知悉，也無法證明巫對於徐治平轉診的處置和徐的死亡結果，有相當因果關係；至於巫建議徐家搭計程車轉診以爭取時間，亦難以認定有過失。高院綜合相關事證，無法認定巫男或國泰方面有疏失，今改判免賠。