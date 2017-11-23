中和公寓大火9死2傷 房東5萬元交保

2017-11-23 20:13
新北市中和一棟公寓出租套房22日晚間發生火警釀9死2傷。（記者黃耀徵攝）
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北中和興南路二段一棟公寓4、5樓出租雅房，昨晚發生重大火警，竟是遭49歲緬甸華僑李國輝惡意縱火，釀成9死慘劇，檢警將連姓房東列為嫌疑人，今天下午依業務過失致死罪嫌移送新北地檢署複訊，晚間訊後諭令連以5萬元交保。
據了解，連女供稱，當初花了4000萬元向前房東買下該分租公寓，每層樓也都有放滅火器，及2個逃生出口，但因打算未來與建商合建，所以未改變房屋格局。
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新北市中和一棟公寓出租套房22日晚間發生火警釀9死2傷。（記者黃耀徵攝）
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北中和興南路二段一棟公寓4、5樓出租雅房，昨晚發生重大火警，竟是遭49歲緬甸華僑李國輝惡意縱火，釀成9死慘劇，檢警將連姓房東列為嫌疑人，今天下午依業務過失致死罪嫌移送新北地檢署複訊，晚間訊後諭令連以5萬元交保。
據了解，連女供稱，當初花了4000萬元向前房東買下該分租公寓，每層樓也都有放滅火器，及2個逃生出口，但因打算未來與建商合建，所以未改變房屋格局。