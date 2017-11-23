國道6號埔里隧道火燒車 一度煙霧瀰漫大塞車

警消人員及機具進入處理火燒車意外。（圖擷自國道路況監視系統）

2017-11-23 20:08

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國道6號埔里隧道東向約27.5K處，晚間近7點發生火燒車意外，隧道內煙霧瀰漫，國道警察及消防人員趕至處理，所幸該車駕駛緊急下車，沒有造成傷亡，目前煙霧已抽出，因該事故在晚間8點前有一長段時間塞車。

該起火燒車意外發生在晚間6時50分，隧道內很快就煙霧瀰漫，行控中心啟動排煙設備，煙霧狀況已排除。南投縣消防局表示，依據現場救援的消防人員回報，該駕駛迅速逃離，無人受傷。