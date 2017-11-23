為明年春節囤貨 私梟用「小烏龜」快遞花菇

金門岸巡總隊在岸際查獲私包的走私花菇，竟明目張膽光天化日下放在俗稱「小烏龜」的保麗龍板上丟包金門。（金門岸巡總隊提供）

2017-11-23 20:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門岸巡總隊昨晚在金門北方岸際查獲重約680公斤、市值逾100萬元的走私花菇，並逮獲2名疑前往接包嫌犯；該批私貨在岸際以俗稱「小烏龜」的保麗龍板丟包，並用木板固定，相當堅固，研判私梟企圖大量進貨，趕在明年農曆春節前先運至地區「囤貨」。

金門岸巡總隊在金門西園鹽場附近海邊，查獲數量共計36包、約680公斤的花菇，屬未經檢驗的中國走私花菇，初步推估，該批花菇市值約新台幣130餘萬元，正確價格仍待海關鑑定。

岸巡副總隊長甘禮維表示，從這批花菇外觀研判，菇柄的底部切得相當平整，顯示私梟開始注重走私香菇的品質，希望提昇「賣相」；根據調查，私梟在中國收購香菇1公斤約台幣350元，到台灣可以賣到2100元，中間有暴利。

甘禮維說，私梟作為丟包的工具是一般稱「小烏龜」的保麗龍板2大塊，且四周還以木板固定，外觀覆以黑色塑膠布，可見準備長期使用，推估為因應明年農曆春節前市場，提前2個月囤貨因應。

岸巡表示，全案將連同2名疑似以沙灘車接貨的嫌犯，依海關緝私條例函送財政部關務署高雄關再作後續調查。