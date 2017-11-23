驚悚！百貨專櫃天降跳樓男 櫃姐、民眾驚聲尖叫

黃男自4樓墜落到1樓，卡在化妝品專櫃櫥窗上。（記者許國楨翻攝）

2017-11-23 19:10

〔記者許國楨／台中報導〕新光三越百貨公司台中中港店今天下午驚傳一名男子從4樓墜落，掉到1樓卡在化妝品專櫃櫥窗上，猛烈的撞擊聲不只讓櫃姐驚聲尖叫，也嚇壞不少正在逛街的民眾，所幸消防局獲報將男子送醫急救後僅手腳骨折，意識清楚無生命危險。警方說，僅查知男子有精神科就診紀錄，墜樓原因仍待進一步調查。

台中市消防局是在今天下午3點半左右接獲新光三越報案，指稱有個男性客人從高處墜落，人卡在1樓化妝品櫃位上，立即派遣黎明分隊趕往搶救，使用雙節梯將有出血現象的傷者搬運至安全處，送往林新醫院急救，所幸男子僅雙手腳骨折，意識清楚，沒有生命危險。

意外發生當時，百貨公司人員隨即在櫃位四周拉起封鎖線，讓消防人員專心救護，但男子墜樓當下猛烈的撞擊聲，讓當時忙著為客人介紹產品的櫃姐驚聲尖叫，還嚇壞一票逛街民眾，留在專櫃上的血跡更顯驚悚。

新光三越隨後將監視器畫面提供給警方，從畫面中可看出，男子當時與一般逛街客人沒有兩樣，卻突然從4樓自行跨越透明護欄往下跳，墜落在一樓化妝品櫃位上方，並無任何外力介入。警方查出，墜樓者是48歲黃姓男子，有精神科就診紀錄，但訪談時卻不發一語，對於他為何跳樓仍需進一步釐清。

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