今年入冬首起一氧化碳中毒 熱水器管線不合格險釀禍

2017-11-23 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕台中市大甲區一戶透天民宅在今天凌晨發生今年入冬以來全台第一起一氧化碳中毒案件，所幸一家3口送醫後都沒有性命危險。大甲消防分隊表示，此次意外發生的原因疑似是熱水器沒有使用合格的排氣管，導致一氧化碳外洩。

根據《蘋果》報導，消防局表示，昨夜該戶人家的兒子聽見母親的房間傳出跌倒聲音，他要妹妹去看一看，不料過了很久也沒有回應，他到母親房間一看發現，母親與妹妹都意識模糊的倒在地上，所幸他隨即報案，消防人員也迅速將3人送醫，沒有釀成意外。

光田醫院醫護人員表示，母親意識不清，抽血檢驗發現一氧化碳濃度為43％，女兒頭暈且四肢無力，不過仍可以應答，血液驗出一氧化碳濃度為30.8%，兒子驗出25.4％。所幸，3人恢復情況穩定，母親也已清醒，預計晚間轉入一般病房住院觀察。

大甲消防分隊長表示，該戶人家將熱水器裝在母親房間外的密閉陽台上，雖然是強制排氣型的熱水器，但卻是用抽油煙機的排煙管，而不是熱水器所使用的不鏽鋼焊接排氣管，且檢查後發現有多處滲漏。消防分隊長研判，陽台密閉加上滲漏是此次一氧化碳中毒的原因。

台中市消防局救災救護指揮中心督察趙育德呼籲民眾，要找合格廠商裝設熱水器，以避免發生此次使用排油煙管草率施工狀況。