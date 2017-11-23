與已婚男同事進房間被抓 小三辯：是看釣魚竿

2017-11-23 18:11

〔記者王定傳／新北報導〕施姓男子與陳姓女同事交往甚密，施妻察覺怪異，在家中客廳秘密安裝監視器，拍到2人跑進房間10餘分鐘後，衣衫不整走出，陳女還傳曖昧簡訊稱施男為「老公」；對此，陳女竟稱，施男只是帶她進房間看「釣魚竿」，新北地院法官認為2人已侵犯施妻配偶權，賠償合計26萬元，可上訴。

施妻提訴指出，她與施男於88年間結婚，育有2名子女，但去年3月間，經長女告知，施男常帶女同事來家裡，甚至把長女帶到公司，說陳女離婚，子女沒父親很可憐，要好好跟陳女子女相處。

施妻還說，她因工作需輪值夜班，並非每日都在家，無法知悉子女學習狀況，9月間在客廳裝設監視設備，沒有告知家人，不料11月間，長女竟說父親帶陳女回家，隔日她抽取記憶卡查看，發現2人跑進房間10餘分鐘後，衣衫不整出來，不僅如此，陳女還傳「嚇俗你，哈哈，老公（心形符號）你，晚安！！」曖昧簡訊給老公，各求償60萬元。

施男否認進房「辦事」，還說他與妻子早已形同陌路；陳女也說，當天施男帶她家中學習製作鹹豬肉，談及釣魚話題，才帶她進房看釣魚竿功用，簡訊是因2人打賭，輸了要稱對方老公老婆，僅是玩笑，且她根本不知對方已婚。法官則認為2人已逾越婚姻忠誠界線，判賠合計26萬元，可上訴。