法扶新董座 前司法院秘書長范光群出線機會高

2017-11-23 17:23

〔記者項程鎮／台北報導〕法定基金金額達100億元、被稱為「全國最大律師事務所」的法律扶助基金會，原任法扶董事長羅秉成入閣擔任政務委員後，明天法扶會將票選新任董事長，前司法院秘書長范光群出線機會最高。

據了解，范光群日前已當選法扶會董事，明天法扶將召開董監事會議，投票選出董事長，呼聲最高的就是范光群；法界人士認為，范與民間司改會關係密切，曾任律師公會全聯會理事長和台北律師公會理事長，應可獲律師界支持接掌法扶會，近期可望上任。

范光群28年次，台大法律系畢業，司法官訓練所第6期結業，曾任台北地院法官，范是萬國律師事務所創辦人之一，范與綠營頗有淵源，前總統陳水扁執政時期踏入政壇，歷任總統府國策顧問、行政院客委會主委、台灣省主席、司法院秘書長，政壇資歷相當豐富。

根據法扶會相關規定，原董事長羅秉成請辭後，遺缺須由台北律師公會和律師公會全聯會各推派1人擔任董事候選人，經司法院長圈選1人後，再由董事們互推1人當董事長，一般認為，按照范光群的資歷和聲望，當選董事長並不成問題。

不少資深法官認為，法扶目前面臨不少問題，司法院可能想借重范光群來大力改革；這位法官指出，法扶最大問題，就是現行運作方式與當初成立初衷有很大出入，法扶成立目的，是為了幫助弱勢民眾打官司、維護人權，可是刑事訴訟法等法律修正後，強制辯護案件日益增多，使法扶成為另類的「司法版全民健保」。

另位了解法扶運作的檢察官指出，以近年修正的刑事訴訟法為例，將最輕本刑3年以上的強制辯護案件、偵查中聲押案件，新增為可申請法扶律師，卻未訂排富條款，類似強制辯護案件約占法扶案量的一半，因此范上任後，首要檢討的方向，就是被告能否不須審查資力就可請法扶指派律師。

另外，法扶自行募款能力不佳，因此經費幾乎仰賴司法院補助，司法院編列今年法扶預算約11億元，明年預算為12億8千萬元，等於是全民買單，而法扶人事成本過高，以及派遣法扶律師打官司、形同和律師界「搶生意」，並導致拉低律師費用等爭議，也有待新任董事長解決。

「法律扶助基金會」為國家捐助成立、由司法院編列預算的基金會，成立目的為幫助需要法律服務卻無力負擔訴訟和律師費用的民眾，「法律扶助基金會」的法源依據為「法律扶助法」，92年12月23日由立法院三讀通過。

法律扶助的對象不分國籍，只要合法居住在台灣，並符合各縣市公告之中低收入戶標準，就可向基金會申請指派律師打官司、代寫法律狀紙、調解法律糾紛和提供法律諮詢。