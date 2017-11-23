已婚男老師戀上女學生 辦公室內「越界」親吻

2017-11-23 17:14

［記者鄭淑婷／桃園報導］在桃園市某高中任教的已婚莊姓男老師，竟與校內15歲女學生發生「師生戀」，莊男甚至直接在教師辦公室內，對女學生親吻、撫胸，女學生的爸爸察覺女兒行徑變得怪異、似乎交了男友，逼問之下才知女兒男友竟然是學校老師，氣得向警方報案提告，莊男前後對女學生接吻、撫胸共17次，桃園地院法官審結依「對14歲以上未滿16歲女子猥褻行為罪」，判處莊男共應執行1年2月徒刑，審酌雙方已和解、莊男賠償60萬元，予以緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並須提供100小時義務勞務；據悉，莊男去年已被解聘。

判決指出，莊男從2015年9月開始擔任女學生的老師，3個月後雙方開始交往，並多次在教師辦公室內約會，莊男趁四下無人之際，與女學生接吻甚至撫胸，兩人的戀情直到去年4月才被女學生爸爸發現；莊男以每週1次的頻率，與女學生在教師辦公室約會，估計莊男對女學生親吻、撫胸約17次。

判決指出，莊男已婚且為人師表，應遵守師生分際，明知女學生尚未年滿16歲、思慮未臻成熟，卻要求與女學生成為男女朋友，並在教師辦公室有猥褻等行為，雖未違反女學生的意思，仍對她的身心、人格發展造成不良影響，依照一罪一罰原則，審結判處莊男應執行1年2月徒刑，審酌莊男犯後坦承且與女學生家長和解，予以緩刑3年。

教育局表示，校方去年4月接獲檢舉後，立即進行校安通報並召開性平會，於8月解聘莊姓男老師，並啟動專案對女學生進行心理輔導，並加強師、生兩性教育與性別平等教育等宣導。