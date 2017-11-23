疑手扶梯沒踩穩 新光三越有男子重摔至櫃位骨折

2017-11-23 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中新光三越百貨下午驚傳墜樓意外，一名40多歲男子在百貨逛街，疑似搭手扶梯時沒踩好，意外從2至3樓間手扶梯高處墜落，直接重摔在1樓化妝品專櫃上方。

根據《蘋果日報》報導，消防隊獲報隨即到場救援，百貨公司人員也將現場1樓櫃位四周拉起封鎖線，讓警消人員專心救護，不過現場附近不少逛街民眾圍觀，而男子血跡也留在專櫃上，令人怵目驚心。據了解，墜樓男子有出血骨折現象，所幸意識清楚，隨後被送往中國醫藥大學附設醫院急救中，墜落原因仍需進一步調查釐清。