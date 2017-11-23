民族國中運動設備採購案涉圍標 精湛光學董事長被約談

2017-11-23 17:05

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市立民族國中去年底辦理高爾夫球訓練基地設備採購招標案，卻遭政風單位發現有圍標嫌疑，將全案移送檢調偵辦；台北地檢署昨兵分3路搜索並傳喚3家投標廠商，今天下午另傳喚約談該標案外部評委、擔任螺絲貿易協會旗下高爾夫球聯誼會長的精湛光學董事長吳俊男，全案朝違反政府採購法方向偵辦。

47歲的吳俊男年少時曾誤入歧途，經常進出警局，直到19歲的一場車禍，才改變他的人生，他現在不僅是董事長，還曾斥資5000萬元在北港家鄉蓋圖書館，免費給鎮民使用。

檢方獲報，105年11月，民族國中公告標案金額200萬元的「高爾夫球訓練基地設備採購」案，押標金為9萬元，標案底價為191萬3300元，共吸引包括志捷科技、華甸公司、陽光高爾夫事業公司等3家公司參與投標，最後志捷科技以190萬8000元得標。

檢方查出，民族國中該標案採最有利標設計，規定投標廠商的公司登記，需符合列有文教、樂器、育樂用品零售、批發業廠商或其他相關行業等資格；事後政風單位發現該標案疑似涉及圍標或綁標等不法，因而將全案移送檢調調查。

檢方調查，民族國中有設體育班，招取體育績優學生，體育班的球類運動專長有分為足球、籃球、高爾夫球及毽球；此次涉及違反政府採購法的標案，即與高爾夫球的訓練基地項目有關。

檢方昨指揮調查局台北市調查處，兵分3路搜索並約談投標該標案的廠商，今天另針對該標案外部專業評委的部分，發動搜索及約談吳姓男子；本報記者今天下午電詢民族國中此標案的李姓女聯絡人，她表示案件既已進入調查程序，不便回應。