女子網戰罵「破麻、欠幹」 代價拘役20天

2017-11-23 16:37

［記者黃捷／台北報導］陳姓女子日前在個人臉書貼文，引來2名女網友批評，陳女心生不滿，竟以「破麻」、「欠幹」、「有愛滋」等語回嗆，甚至詛咒對方爸媽出車禍、全家祖宗去死，女網友氣得提告，士林地院依妨害名譽判陳女拘役20日，易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，陳女今年5月9日下午在臉書上貼文並附上照片，表示「林北在家都不穿內衣的，都找男人抱抱。沒打砲。純粹睡覺」，2名女網友看到後，隨即在下方留言批評，引發陳女不滿。

陳女為了反擊，另開一篇貼文表示：「幹你娘破麻。一直來我這站版面。一定很欠幹。我詛咒她們爸媽出車禍...可能太髒了有愛滋...」並點名女網友的帳號名稱，詛咒「全家祖宗都去死吧」。

檢警訊問時，陳女表示因為2名女網友一直到她的臉書罵她、欺負她，才會留言反擊，但到法院庭訊時，陳女卻又翻供辯稱，該貼文不是她寫的，有可能是網拍助理使用她帳號發文，助理也可能把帳號洩漏給他人使用。

但法官認為，陳女一開始能向檢警詳述發文細節，且未反映檢警不當取供，因此認定是臨訟卸責，不採信她在法院的辯詞，雙方雖有糾紛，但「破麻」、「欠幹」、「有愛滋」足以貶損人格、名譽，而非就事論事的評論，遂依妨害名譽判陳女拘役20日，易科罰金2萬元。