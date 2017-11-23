赤腳長髮妹走路搖晃 熱心警意外破獲青埔豪宅毒窟

張女K歌後街頭失態，員警熱心關懷，竟意外在青埔豪宅破獲小毒窟。（記者李容萍翻攝）

2017-11-23 16:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警局中壢分局青埔派出所員警，昨天清晨巡邏經青埔特區領航南路、致遠路口時，發現留有一頭長髮的25歲張姓女子，赤腳走路搖搖晃晃，經上前關心，發現張女剛從KTV唱完歌，身上有酒味夾帶K他命的刺鼻味，由於張女身無分文、全身無力虛弱，且語無倫次，員警直覺不單純，初步觀察身上沒有其他違禁物，只好先帶她回派出所休息，再依址送她回家，意外破獲毒窟建功。

員警送張女返回大園區致成路的4樓半透天電梯豪宅時，屋內張女的24歲戴姓乾弟一開門赫見員警相當傻眼，員警在兩人同意下入內，在豪宅2樓房間桌上查獲K他命咖啡3大包（總重3062公克）、研磨機1台、封口機2台、毒品咖啡分裝袋約1萬3500個、漏斗2支，製造加工工具等一應俱全，販賣意圖明顯，簡直是1個小型毒窟。

過程中，已恢復清醒的張女，見警搜索時，還辯稱毒咖啡是巧克力粉，但警方以測試劑化驗呈毒品反應，令兩人啞口無言；戴男供稱，該豪宅月租3萬3000元，毒品是綽號「小楓」的友人所寄放，小楓原和他同住，但是10月中旬兩人吵架後對方自動搬離，他根本不知道屋內留有這麼多奇怪的東西。

全案經警方採集兩人尿液初篩，均呈三級毒品陽性反應，訊後依毒品危害防制條例送辦；青埔所所長吳家訓今天自掏腰包頒發破案獎金給有功員警，讓派出所士氣大振。

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