浮洲宅爭議 日勝生再判賠10戶1億

2017-11-23 16:08

〔記者王定傳／新北報導〕浮洲合宜住宅前年遇4級地震發生裂痕後，1樓A2及A6區14位承購戶提出集體訴訟，一審獲賠1億5568萬餘元，另外，A2、A3及A6區10戶也提訴訟，新北地院認定，這3區都有建物基礎出現角變量過大瑕疵，且無法回復，判日勝生返還這10戶合計1億155萬餘元價金，可上訴。

據查，浮洲合宜住宅分A2、A3與A6區共4831戶，其中1樓店鋪376戶，是市價買賣，非屬合宜宅；今年1月間，總計14戶1樓承購戶因認為建物有瑕疵想解約，但日勝生認為1樓沒有合宜宅10年內不得轉售的預告登記等限制，不適用退場機制，鬧上法院，一審他們勝訴獲賠1億5千多萬。

本案10戶也都是1樓承購戶；建商仍主張1樓店面不是合宜宅，非社會福利一環，且建築設計、結構等都委託有國家證照者負責，日勝生負責營建，經鑑定，裂痕是結構技師結構計算疏失，非偷工減料，修補後安全無虞，至於建物角變量均小於1/250，沒有問題。

法官認為，A2、A3及A6區在設計、興建時，並未考量到規範所要求角變量小於1/250規定，經修補仍能符合強度標準，但角變量標準並未因此達成，認定建物基礎出現角變量過大瑕疵，技術上無法補正，有未符合建築技術規則要求標準設計施工情形，判可解約。