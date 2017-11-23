土本劇演員咆哮ZARA店員告媒體沒平衡報導 法院判無罪

2017-11-23 16:28

〔記者張文川／台北報導〕本土劇演員呂嘉興前年2月和妹妹到ZARA服飾店購物與店員發生糾紛，爭執近1小時，鍾姓女子用手機拍下爭吵影片上傳至臉書，痛批呂男「丟臉死了」、「沒發票就是不能退貨」，中視引用影片報導；呂嘉興澄清強調，他是在要求拆除衣服上的防盜扣，並非是要求退貨，他認為報導片面、未盡平衡報導，控告鍾女和中視2位記者加重誹謗。

台北地院審理後認定，新聞有一定時效性，以當時獲取資訊情況、查證時間可能都極為有限，難以認定記者是故意不平衡報導，也無從證明鍾女當時知道呂不是要退貨，判決時任中視的馬姓女記者、徐姓攝影記者與鍾女3人皆無罪，可上訴。

另，呂嘉興也有控告負責播報的美女主播哈遠儀，但檢察官認定她不知情，去年12月已將她不起訴。

鍾女前年2月在個人臉書上傳影片，一對男女顧客在板橋ZARA服飾店櫃台與店員爭執，女子拿著電話說：「我訴求很簡單，要嘛就給我一張VIP卡，要嘛就欠我機票、飛機的費用，這就兩個問題，現在又把球丟給我，要我怎麼辦！現在又要跟我核對發票，你要我怎麼辦？」。

男子則對店員說：「我們是在你這邊刷卡的，你造成我們的困擾，你公司有沒有對帳單，可以調！就刷這張卡，現在就打給信用卡公司，查到以後要怎麼補償？我的交通費、時間！」

鍾女目擊客人咆哮店員的這一幕，拿出手機錄影上傳臉書，撰文稱：「丟臉死了，你不知道什麼叫SOP嗎？沒有發票就是不能退！你以爲你拿的是黑卡嗎？一直秀信用卡給人家看幹嘛？為了一件衣服改機票！你買的是ZARA不是LV！你說你浪費了你的時間成本⋯那你的時間成本只有一件平價衣的錢！據說男的是一位過氣男藝人～快肉搜吧」

網友查出男客人是演過「藍色蜘蛛網」等本土劇的藝人呂嘉興，網友一陣撻伐；他在鍾女影片下方留言解釋，當天他和妹妹去ZARA不是要退貨，而是因為買了一件衣服，店員竟然沒拿掉防盜扣，害妹妹無法出關，出國的行程被延誤，還從桃園機場趕回板橋要求解鎖，但ZARA竟仍堅持要先出示發票，甚至把問題丟給客服人員。呂中視僅引用鍾女影片就直指他是奧客，誤導大眾，已貶損他的名譽，提告加重誹謗。

北院審理後認定，呂嘉興身為演藝公眾人物，ZARA也是國內知名連鎖服飾店，雙方的爭議與公眾議題相關，並非僅涉私德，可受公評，鍾女是中途看見客人不尊重店員的言行，發揮正義感錄影後發表評論，沒有虛構捏造事實的真實惡意。

法官調查，記者曾試圖聯繫鍾女、呂嘉興和Zara店家努力求證，截稿前盡力平衡，比對整理各方資訊製作而成的新聞，並非虛捏假造，有相當理由確信自己報導的內容為真實，新聞內容除了援引鍾女影片，也有擷取呂男的臉書留言、受訪畫面，已有平衡報導。

判決又指，雖未明確指出爭執起因是「防盜扣沒有拆」，但這可能是因新聞有一定的時效性，當時獲取資訊情況、查證時間可能都極為有限，在此現實情況下，難以只憑沒提到防盜扣沒拆，就認定記者有故意不平衡報導的惡意。因此判決3人都無罪。