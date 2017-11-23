《自由》披露暖警引愛濟弱 警署長私訊讚基層

陳俊男開心地展示警政署長陳家欽傳來的嘉勉簡訊。（記者陳賢義攝）

2017-11-23 16:11

［記者陳賢義／台東報導］「署長傳的ㄟ！」台東關山警分局初來所警陳俊男日前引介公益團體「500俱樂部」，捐贈4萬元善款及4包愛心米濟助初來及池上兩家貧戶度難關，受到地方肯定與讚許，事件經本報披露，警政署長陳家欽輾轉得知私訊嘉勉，署長的窩心讓陳俊男眉開眼笑。

陳員擔任警勤區數年期間，對於勤區低收入戶及獨居老人，常主動獻上關懷，若需協助也會轉報鄉公所給予急難救助，日前家訪發現轄區1名金姓婦人育有8名子女，但同居人因病無法工作，全家生計僅靠她打零工度日，生活相當困頓；另池上分駐所轄內有位民眾，因在工地被掉落鋼筋砸到雙腿，病情持續惡化，今年醫生告知必須截肢，對原本僅靠殘障津貼及低收入戶補助的他來說，無疑是雪上加霜。

陳員得知兩家戶困境，除向鄉公所申請急難救助，並告知長期熱心公益且有參加「500俱樂部」的偵查隊小隊長廖建全，隨後偕俱樂部成員送上愛心。善舉經本報披露，陳員數日後竟收到1則署名「署長陳家欽」慰勉「您執勤發現轄區生活困頓民眾，能善用公益資源，主動轉介慈善團體捐贈慰問金和愛心米，視民如親，特予嘉勉」的簡訊，令他感到驚喜萬分，開心的表示會好好收藏。