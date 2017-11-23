洗衣機掉國道翻跟斗 後方車輛急閃險釀追撞

國道3號中部路段驚傳掉落1台洗衣機，國道七隊員警揮舞紅旗警示，工程人員將洗衣機拖往路肩，險象環生。（記者湯世名翻攝）

2017-11-23 15:33

〔記者湯世名／彰化報導〕國道上要閃的東西除了輪胎、鐵條、往生的動物，還多了洗衣機！中部地區颳起陣陣強風，國道3號中部路段傳出多起木棍、帳篷掉落意外，更誇張的是，今天下午約2點半竟然還有1台洗衣機從貨車上掉落後在國道上翻跟斗，後方用路人傻眼，連忙閃躲，險釀追撞事故，國道七隊警方火速趕往現場排除，已循線追查「兇手」並將依法開罰。

「哪來的洗衣機？」國道3號彰化、南投之間的北上路段今天掉落1台洗衣機，正好就掉在內線、中線車道上滾動，後方車輛駕駛見狀嚇得連忙閃躲，氣得大罵：「太誇張，國道竟然會掉洗衣機！」還有人說：「萬一撞到洗衣機而釀成連環車禍，誰該負責？一定要重罰。」

國道七隊接獲通報後火速趕往現場，所幸無車輛追撞洗衣機釀災，員警與工程單位人員冒險穿過車陣，由員警揮舞紅色旗幟警示後方車輛放慢車速，工程人員趕緊將洗衣機拖往路肩，迅速排除，員警私下說：「洗衣機應該是載運的車輛未綑綁穩固，加上強風吹拂而掉落。」

依據過去資料顯示，國道上掉落物無奇不有，以木頭、塑膠、砂石、破損輪胎皮等掉落最多，絕大多數都因未捆紮牢固所致，其他還包括豬、鴨、狗與貓等掉落動物。

國道七隊已擴大調閱監視器畫面，追查載運的車輛車主到案說明，屆時將依道路交通管理處罰條例第33條1項11款，依法開出3200元以上6000元以下罰單，警方並強調，若造成傷亡車禍，肇事車主還要負起刑責，呼籲車輛駕駛人要上國道之前，務必要把貨物捆紮牢固，以策安全。

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