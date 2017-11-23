MRT搜救犬國際救援認證 融合台灣近年災害類型

亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證作業，今熱鬧登場，領犬員、搜救犬及裁判團等相關單位人員，在測試前也一起合照。（記者謝介裕攝）

2017-11-23 15:05

〔記者謝介裕／南投報導〕2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證作業，今在南投縣竹山鎮消防署消訓中心登場，將持續至25日截止，總共有16組犬隻報名參與，並在訓練人員的口令、指示下進行各項搜尋動作，不只考驗搜救犬面臨災害環境的應變能力，更考驗人、狗之間的默契，與賽人員莫不卯勁爭取通過認證，取得加入國際救難行列的資格，為地球村善盡一分職責。

此次參與認證的16支隊伍，除了1隊來自日本RDTA救難犬協會，其餘分別來自台中、高雄、新北等消防機關及民間單位，依規定，必須通過「IRO國際搜救犬組織高級瓦礫堆搜救犬認證」的犬隻，才能參加此次考試，取得「MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」後，也才能接受聯合國的徵召參與國際重大災害救援工作。

此次認證考試區分學科及術科，學科內容包含國際任務救援指南、搜救犬緊急醫療救護等，術科則有日、夜間災區搜索、搜救等各項任務，消防署說，此次認證考場與歐美最大不同處，在於融合台灣近年來的災害類型，包括倒塌建築物、土石流、氣爆及長隧道走山土石崩坍等情境，增加認證的困難度及真實性，也深獲IRO國際搜救犬組織及其裁判團肯定。

消防署副署長謝景旭指出，MRT國際任務救援能力認證，每年在歐美地區約舉辦5個場次，亞洲區除韓國於2008年舉辦外，尚未有其他亞洲國家辦理該項世界級搜救犬認證活動，此次該署能爭取到主辦權，實屬難得，期許大家都有好的成績表現以外，未來將持續推廣搜救犬培訓、積極參與國際救援任務，並建立馴養技術溝通交流平台，達到全面強化搜救犬災搜能力的目的。