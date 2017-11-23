中和大火違規隔間 疑為舊房東改建、難卸責

2017-11-23 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕新北市中和區興南路二段63、65號打通的公寓出租套房，昨天晚間被人釀火，造成9死2傷。讓房屋改建的疑慮引起外界討論，消防局長黃德清今天表示，火場違規隔間疑是第一任房東所施作，所以前、後任房東都有責任。

黃德清表示，發生火災的公寓從2樓到5樓都違規隔間，導致縱火向上竄；他表示，初步調查，頂樓和室內隔間疑是前房東所為，現任房東是近2年才接手。

由於該層樓進行隔間改裝、違反規定，且是列管在案的舊違建，警方已約談現任連姓房東到案說明，房東恐涉及公共危險罪，由警方調查中。