初來台外籍生「巴比」鴨子聽雷 警拼湊記憶助結束迷航

2017-11-23 13:20

〔記者許國楨／台中報導〕一名來自馬紹爾群島的外籍學生「巴比」在街頭迷路，身上僅剩幾十元沒手機也沒帶證件，因剛到台灣連一句中文都不會說，無計可施下向路人求助後走進警所求援，幸經由員警耐心抽絲剝繭才聯絡上訓練機構輔導員順利接回，讓首次到台灣的巴比對警察的熱心親切印象深刻，直說台灣真是美麗的寶島。

警方指出，21歲巴比來台參加勞動部勞力發展署所舉辦的機械維修課程，平常都是住在機構提供的宿舍，前天獨自到台北訪友後，深夜搭乘客運回到台中卻下錯站，加上身上也沒帶任何證件及手機無法聯繫，從車站一路走到一中商圈迷航了好一段路程，透過路人引導才到第二分局育才派出所求援。

警員吳慶陽、林大維熱心詢問，起初以為是住在北區一帶旅館，經多方探訪皆無旅館表示有外籍學生入住，巴比趕緊說明是住在宿舍，實習警員林柏邨、楊健群以流利英文全程交談耐心詢問得知巴比來台原委，研判他因不熟悉路況下錯車站，應該在統聯客運朝馬站下車，卻太慢下車一路坐到干城車站。

警方查其上課地址是在西屯區工業一路上立刻帶他到附近一帶繞，結果繞了幾圈疑因深夜能見度不高，巴比仍是一臉茫然，只好先返所查察其他資料，直到天亮終於聯絡到職訓中心輔導員將他帶回，才結束這場深夜迷途驚魂。

這個意外也讓巴比感受到台灣人和警察的熱心助人，輔導員表示巴比最近才來台不會講中文，所幸有精通英語員警熱心協助，相當肯定警察的為民服務。