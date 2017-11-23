嗆「不爽你帶人來啊」 引來黑幫兄弟檔率眾圍毆

2017-11-23 13:25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市李姓男子與古姓男子因烤肉飲酒發生口角而結怨，10月10日雙方在臉書互嗆，李男放話，「我在卡拉OK唱歌，不爽你帶人來啊！」古男就邀集他的哥哥等10多人衝到卡拉OK店，將李男拖到店門口，用球棒、安全帽痛毆一頓，警方今天逮獲古姓兄弟檔等6人到案，依違反組織犯罪防制條例與觸犯殺人未遂、恐嚇取財、強盜、妨害自由等罪嫌將他們送辦。

警方說，古姓男子（25歲）與他的哥哥（27歲）曾經是中壢天龍會成員，2016年兄弟檔自立門戶，糾眾在龍潭地區從事土方工程圍事，若有成員不聽從指揮，就會被他們糾眾毆打。

去年11月間，一名潘姓成員欲離開兄弟檔，就被他們設局約到龍潭區的乳姑山碰面，待潘姓成員一現身，就被兄弟檔率眾分別持手槍敲頭、棍棒毆打，並恐嚇「叫你媽拿30萬元出來處理」。

隔月古男又因跟張姓友人有債務問題，趁對方在豆漿店吃消夜時，率眾強拉張男上車，並強搶張男身上的現金3萬元、金項鍊等。

警方掌握兄弟檔的囂張行徑，報請桃園地檢署指揮蒐證，豈料蒐證過程中，又發生古姓兄弟檔率眾痛毆李男的惡行，警方說，古男與李男發生口角糾紛後，就在臉書上互嗆「你有人、我也有人」，10月10日李男在龍潭區中豐路一處卡拉OK唱歌時，又在網路上嗆，「我在卡拉OK唱歌，不爽你帶人來啊！」

古男邀集他的哥哥等10餘人，立即衝往卡拉OK將李男拉出店家，分持棍棒、安全帽，將李男壓在地上打，直到警方趕來，李男才脫困送醫。