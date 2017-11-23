耳邊有惡魔低語教唆？ 偷書賊再犯被逮

2017-11-23 13:02

［記者楊政郡／台中報導］51歲張姓慣竊痛下決心報考公職！從彰化來到台中，在公益路某書局，一口氣偷了9本考試用參考書露餡遭逮，公益所員警看他有意向善，本打算集資買套書送他，但張嫌卻說，自己並不是想報考公職，偷了書就丟了，不是真想念書，訊後依竊盜罪移送法辦。

台中市警一分局公益所廖姓、李姓警員22日巡邏行經公益路段時，看到騎樓下有兩男子在拉扯，於是停車關心查問，原來是書店員工發現書籍遭竊，追到騎樓懷疑是眼前張男所為，拉著他要他解釋。

張男起初否認偷書，但員警發現他腰間鼓起，技巧性詢問後，張男自己從腰際抽出9本考試用書（總價新台幣4920元），立即依竊盜罪帶回偵辦。

據警方調查，張男（51歲）有多項竊盜前科，當天中午從彰化坐公車來台中市逛街，下午3時許走進公益路一家書店，先後將架上9本厚重的考試用書插在腰際，藉由外套掩護及店員忙於結帳之際想逃離。

員警偵訊時，發現他偷的都是考試用參考書，猜想他是有心報考公職，又查到張男年初在其他書店也曾偷竊「大地工程學」等考試用書也被逮，原本大夥想集資把這套書買下來送他，幫助他向善，但張男卻說，他不是故意偷書，是多年前發生車禍傷及腦部，耳邊都會聽到惡魔的聲音，要他去偷東西。這些書封面比較漂亮，他得手後只會丟在附近並不會看，他並不想考公職，還聲稱他身上還有1萬元，不是真的想偷書。